Волков — Романов: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя бесплатно

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе (США) на арене The Theater at Virgin Hotels состоится турнир UFC Fight Night 221. В со-главном бою вечера россиянин Александр Волков встретится с Александром Романовым из Молдавии.

Основной кард начнется ориентировочно в 02.00 по московскому времени. Бой Волков — Романов начнется около 04.00.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

34-летний Волков одержал 9 побед в UFC и потерпел 4 поражения. Всего в ММА у россиянина 45 боев: 35 побед и 10 неудач. У 32-летнего Романова только 6 боев в UFC (5-1), в смешанных единоборствах молдаванин одержал 16 побед при одном поражении.