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Сегодня, 15:38

Александр Волков оценил выступление Джонса: «Он произвел на меня впечатление»

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (35-10) уверен, что новый чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) освежит дивизион.

«Очень классный бой, и Джон Джонс отлично использовал ошибки Гана, — сказал Волков на пресс-конференции UFC. — Было интересно посмотреть на Джонса в тяжелом весе, но еще многих вещей мы от него не увидели. Мы увидели, что он умеет доминировать, забирать центр, он хорошо использовал момент для входа в борьбу, подловил на первой же ошибке, но интересно будет посмотреть, как Джонс будет себя чувствовать на дальней дистанции с оппонентами, которые будут лучше сопротивляться в борьбе.
Конечно, поединок произвел на меня впечатление — я думал, что он продлится дольше. Было круто. Интересно наблюдать Джонса в тяжелом весе, и я могу сказать, что он освежит наш дивизион. Сейчас все об этом говорят, и это хорошо».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Александр Волков (единоборства)
Джон Джонс
UFC
ММА
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