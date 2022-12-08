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Пэдди Пимблетт: «В бою с Махачевым я бы выступил лучше, чем Оливейра»

Пимблетт считает, что выступил бы с Махачевым лучшем, чем Оливейра
Давид Хачатрян
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Уроженец Ливерпуля, проспект UFC Пэдди Пимблетт (19-3) сообщил, что получил много критики в свой адрес за то, что поставил на Чарльза Оливейру (33-9) в бою против Ислама Махачева (23-1) на UFC 280.

«Я получил много критики после того, как поставил на Чарльза в бою против Ислама, — сказал британец на пресс-конференции UFC. — И это странно, ведь многие люди ставили на Чарльза. Мне писали, мол, как ты мог поставить на Чарльза? Да потому что Чарльз дрался с топами, и я думал, что он победит. Разве я не могу давать прогнозы? Мне пишут, что я якобы не поддерживаю Ислама, но это не так. Он выглядел невероятно, полностью доминировал над Чарльзом. Честно, я бы выступил лучше, чем Чарльз».

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Пимблетт следующий бой проведет против Джареда Гордона (19-5) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Пэдди Пимблетт
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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