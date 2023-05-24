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ММА

Сегодня, 14:55

Врач рассказал, почему Емельяненко могут не допустить до боя с Ершовым

Дарья Алексеева
Корреспондент
Боец Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Врач спортивной медицины Илья Мелехин рассказал «СЭ», почему врач бойца ММА Александра Емельяненко может не разрешить проведение поединка с блогером Евгением Ершовым.

«Причин может быть множество, — сказал Мелехин «СЭ». — Есть приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144. Там написано, как спортсмены проходят углубленное обследование, какие показатели нужно проверять. Если по результатам этого углубленного обследования есть какие-то отклонения, то естественно ему никто не даст допуск к соревнованиям. Просто так врач запретить не может. Значит есть на это причина. Есть медицинская тайна, если врач не хочет об этом говорить, это его право».

Ранее Хрюнов сообщил «СЭ», что врач Емельяненко не дал добро на проведение боя.

Емельяненко и Ершов должны сразиться на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве.

Александр Емельяненко
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