Яир Родригес признался, что не помнит, как дрался с Эмметом: «Я ударил коленом? Серьезно?»

Временный чемпион полулегкого дивизиона UFC Яир Родригес (15-3) заявил, что в первом раунде в бою с Джошем Эмметом (18-3) он пропустил удар, после чего дрался на «автоматическом режиме».

«Джош Эмметт очень жесткий, — сказал Родригес Sports Illustrated. — Он нанес мне удар в первом раунде, после чего я перешел на автоматический режим. После этого я мало что помню. Я просто дрался. Кто-то сказал мне после боя, что я выбросил летящее колено. Я подумал: «Серьезно?» Я только помню, как набросил ему треугольник».

Родригес победил Эммета сабмишном во втором раунде и стал временным чемпионом UFC. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.