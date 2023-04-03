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Сегодня, 11:15

Шон О'Мэлли: «Умар Нурмагомедов — угроза для всего дивизиона»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли (16-1) предполагает, что Умар Нурмагомедов (16-0) скоро поднимется в топ легчайшего дивизиона.

«Умар — настоящая угроза, — отметил О’Мэлли на своем YouTube-канале. — У него рекорд 16-0, он тренируется с командой Хабиба, а его брат — чемпион Bellator. Они настоящие звери. Это лишь  вопрос времени, когда Умар поднимется в топ. 

Мераб [Двалишвили] против Умара — это очень интересный бой. Этот поединок может поднять Умара прямиком в топ дивизиона».

Нурмагомедов может провести следующий бой против Мераба Двалишвили (16-4) в июне–июле.
 

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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