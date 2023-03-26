Дастин Порье хочет подраться с Махачевым в Абу-Даби

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-7) подтвердил, что он заинтересован в поединке с чемпионом дивизиона россиянином Исламом Махачевым (24-1).

«Когда Ислам хочет драться? В октябре?» — написал Порье в Twitter, намекая на свой бой против Махачева.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия. По словам Махачева, UFC хочет организовать ему следующий бой в октябре в Абу-Даби, (ОАЭ).