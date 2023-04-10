Дастин Порье: «Реванш с Гэтжи может состояться уже этим летом»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-7) подтвердил, что он заинтересован в реванше с Джастином Гэтжи (24-4).

«Бой с Гэтжи — это тот бой, который имеет наибольший смысл, — сказал Порье на шоу ESPN. — Поживем — увидим. Я думаю, что мы можем встретиться уже этим летом. Он сам хочет этого поединка. Я читал, что его окружение считает, что я не приму этот бой, но это полная чушь».

Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.