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Сегодня, 11:21

Колби Ковингтон: «Чимаев — мудак с собачьей мордой»

Ковингтон жестко раскритиковал непобежденного бойца Чимаева
Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) жестко раскритиковал непобежденного бойца Хамзата Чимаева (12-0).

«Этот мудак с собачьей мордой боится меня. Именно из-за меня он сбежал в другой дивизион, — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Он понимал, что я размажу его. Он понимал, что будет, если его закроют в одной клетке со мной — жесткой американской сталью и сексуальной привлекательностью. Он ничего не мог мне предложить. В глубине души он это понимал. Он говорил, что готов драться каждый день, каждую неделю. И когда он дрался в последний раз? Кого он победил? Все, кого он одолел, сейчас не бьются в топе. Так почему он на таком хайпе? Он просто гребаный мудак. Он не хочет драться со мной, потому что у него нет плана, как меня победить. Он не профессионал, и он рушит бизнес UFC. Что ты тут делаешь? Ты не смог согнать вес, гребаный непрофессиональный мудак с собачьей мордой. Это такое неуважение к руководству UFC. Этому парню выпала уникальная возможность подраться с самым легким парнем в дивизионе, Нейтом Диасом, и он проваливает вес, смеется и выставляет дивизион посмешищем. Это не круто. Он не профессионал, он не хочет участвовать в громких боях».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
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