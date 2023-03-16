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16 марта, 10:10

Вячеслав Борщев подерется с Махешате Хайсаером 20 мая на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Российский боец Вячеслав Борщев (6-3) проведет следующий поединок против китайца Махешате Хайсаера (9-2) 20 мая на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил инсайдер Крис Преснелл в Twitter.

Борщев провел в UFC три боя и потерпел два поражения. В прошлом поединке он проиграл Майку Дэвису (10-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 1 октября 2022-го на UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе, США.

Хайсаер в последнем поединке уступил Рафе Гарсии (14-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

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