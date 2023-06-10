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Сегодня, 14:36

Вячеслав Дацик готов провести бой по боксу с Федором Емельяненко

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Вячеслав Дацик.
Фото Эдуард Корниенко / «Известия»
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Российский тяжеловес Вячеслав Дацик в интервью «СЭ» заявил о готовности провести боксерский поединок с легендарным бойцом ММА Федором Емельяненко.

— Федор Емельяненко изъявил желание провести боксерский поединок. Если поступило бы предложение подраться с ним, то принял бы его?

— Вообще без проблем!

— Как бы сложился этот бой?

— Как бы сложился бой... Я буду драться. Бой может сложиться по-всякому. Понимаете? Вот все кричат: «Я тебя порву!», или: «Я тебя вырублю!». Но Федя — профессионал, Федя имеет хороший удар. Он умеет обманывать и нанести удар, который тебя нокаутирует. Кричать, чтобы потом монтировали такие ролики, в которых в начале один кричит: «Да я тебя вырублю!», а потом выходит на бой и ложится в дрова... Поэтому я никогда не буду кричать, что я кого-то вырублю, чтобы не получилось такого веселого ролика. Шанс имеет любой боец, даже самый слабый, которого ты на 99 процентов разобьешь по всем частям и статьям. Он имеет 1 процент, он может обмануть тебя где-то, нанести удар, как говорится, лаки-панч, и ты упадешь. Это может сделать любой боец. Некрасиво говорить до боя, что порвешь кого-то. Я имею желание порвать. Такое можно сказать.

Свой следующий поединок Дацик проведет 23 июня на турнире Ural FC 3 в Казахстане. Оппонент — местный боец Галым Жасланов.

Бокс
Вячеслав Дацик
Федор Емельяненко
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