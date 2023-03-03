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ММА

3 марта, 23:30

Вячеслав Дацик извинился за жесткое оскорбление Мохаммеда Али

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский тяжеловес Вячеслав Дацик извинился перед своей аудиторией за то, что в прошлом жестко оскорбил легендарного Мохаммеда Али.

«Все вы знаете, что моя фамилия раньше ни с чем хорошим не ассоциировалась и в своих высказываниях я тоже оскорбил многих людей. В том числе ныне покойного Мохаммеда Али. Это ошибка, которую я признаю. Сейчас я пытаюсь заниматься боксом и понимаю, насколько великим боксером был этот человек. Кого обидели мои слова о нем, приношу извинения. Я рад, что старого Дацика уже нет. Но слово не воробей, поэтому я готов нести ответственность за свои слова в прошлом, хоть давно уже так не считаю. Всем добра! «Если тебе снится, что ты сможешь меня побить, лучше просто проснись и извинись». (с) Мохаммед Али», — написал Дацик в соцсетях, опубликовав фотографию Мохаммеда Али.

В следующем поединке, который пройдет по правилам кикбоксинга 25 марта на турнире Ural FC 2 в Самаре, Дацик встретится с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом по прозвищу Мондрагон.

Вячеслав Дацик
Мохаммед Али
ММА
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