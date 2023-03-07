Дацик ответил Штыркову: «Ты можешь только охранять заборы от простых людей и колоть фарму в жопу»

Российский боец Вячеслав Дацик ответил на слова Ивана Штыркова о том, что идея организации их поединка — это «блевота».

«Иван, сейчас я буду биться с Мондрагоном, который бил тебя весь бой. Ты весил, кстати, так же как я, 120 кг, и «Бигфут» Сильва тебя бил весь бой, и выглядел ты как блевота. Только победу над ними тебе подарила твоя лига, для которой ты можешь делать только одно — охранять заборы от простых нормальных людей и колоть фарму в жопу. Мага, удачи тебе в бою! Порви!» — сказал Дацик на видео, опубликованном в его соцсетях.

Дацик подерется с Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом 25 марта в лиге Ural FC в Самаре.

Штырков сразится с Магомедом Исмаиловым в поединке по правилам бокса в турнире RCC Boxing, который состоится 7 марта в Екатеринбурге.