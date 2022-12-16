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ММА

16 декабря, 22:24

Дацик — о бое с Шульским: «С удовольствием порубимся, покайфуем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Дацик поделился мыслями о предстоящем бое с Павлом Шульским.

«С удовольствием порубимся, покайфуем. Но постараемся аккуратненько (бить), чтобы не травмировать», — сказал боец в интервью РЕН ТВ.

Вячеслав Дацик сразится на ринге с Павлом Шульским в соглавном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главной схваткой турнира будет противостояние бойца ММА, неоднократного чемпиона РФ по боевому самбо Александра Емельяненко с видеоблогером и звездой поп-ММА Святославом Коваленко.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1057579-datsik-pered-boem-s-shulskim-porubimsia-pokaifuem
Вячеслав Дацик
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