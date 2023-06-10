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Сегодня, 15:05

Вячеслав Дацик: «Кто такой Федор, чтобы запрещать поп-ММА?!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Вячеслав Дацик.
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»
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Российский тяжеловес Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» отреагировал на недавнее заявление Федора Емельяненко.

Ранее Емельяненко призвал запретить поп-ММА на законодательном уровне. По мнению легенды ММА, для этого нужно указание сверху.

— Если получится так, что Федор сможет запретить поп-ММА на законодательном уровне...

— Кто такой Федор, чтобы запрещать что-то?!

— Не он сам, но может посодействовать, чтобы запретили.

— Будет как раньше: столы убрали, стулья убрали, провели турнир, пока милиция не выйдет. Потом поставили все на место (улыбается). Все нормально будет. Уйдем в подполье.

— То, что творится в мире поп-ММА — это аморально?

— Что именно?

— Всякие грязные моменты, мат и так далее.

— Русский народный язык никто не отменял. Тем более, когда человек на эмоциях, куда деться от русской народной речи? Тем более, я сам на нее периодически перехожу. Вот интервью я пытаюсь давать без русской народной речи. Когда я друзьями общаюсь, она все равно изливается. Тут же ничего такого нет.

— Получится, на твой взгляд, запретить поп-ММА?

— Как? Думаю, что это нереально. Уже сколько федераций создано, они все действуют на законодательном, легальном поле. Чтобы не было кипишей, драк во время раскрутки, надо не законодательно запрещать, а показывать примером, как следует вести себя бойцам, что мужчине недостойно говорить много лишних слов. Просто некоторые говорят много лишних слов, кричат, и дело там не в спорте. Уже надо за кулисами биться, а это уже статья. А зачем это все надо? Тем более, развивать спорт, здоровый образ жизни — это одно. Пропагандировать что-то другое — это уже не то.

Ранее Дацик заявил, что готов провести бой с Федором Емельяненко по правилам бокса.

Вячеслав Дацик
Федор Емельяненко
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