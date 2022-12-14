Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

14 декабря, 21:05

Василевский считает Коваленко фаворитом в бою с Емельяненко

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец Вячеслав Василевский назвал фаворита боя между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко.

«По сегодняшнему состоянию и мотивации фаворит Коваленко. Для него это реально бой, а для Саши — заработок денег. У него нет огня. Учитывая его не самые лучшие кондиции, ему будет тяжело что-то сделать с Коваленко», — приводит слова Василевского «РБ Спорт».

Бой Емельяненко и Коваленко пройдет 16 декабря в рамках заключительной в этом сезоне суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Последний бой Емельяненко провел в сентябре против Вячеслава Дацика по правилам бокса и проиграл ему нокаутом за 13 секунд.

Источник: РБ Спорт
Александр Емельяненко
0
Читайте также
«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю
Море людей, маска Месси и Обелиск Буэнос-Айреса. Аргентина празднует выход сборной в финал чемпионата мира
В Петербурге задержали приятеля Барецкого по подозрению в убийстве девушки
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Емельяненко — о бое с Коваленко: «Выхожу драться и побеждать»

Вячеслав Василевский считает, что судьи в UFC могут специально засуживать российских спортсменов