Вячеслав Василевский считает, что судьи в UFC могут специально засуживать российских спортсменов

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича на UFC 282, который завершился вничью.

«Видимо, поступила команда, что хватит относиться к россиянам так лояльно. Что пора встать со всеми по одну сторону баррикад и газовать против России. Конечно, им проще присоединиться к большинству, чем отстаивать российских бойцов, — приводит слова Василевского «РБ Спорт».

Бой Анкалаева и Блаховича состоялся 11 декабря на UFC 282 и завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным.

На счету 30-летнего Анкалаева 19 побед, 1 поражение и 1 ничья. 39-летний Блахович одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и 1 бой в его карьере завершился вничью.