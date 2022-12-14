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ММА

14 декабря, 21:40

Вячеслав Василевский считает, что судьи в UFC могут специально засуживать российских спортсменов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича на UFC 282, который завершился вничью.

«Видимо, поступила команда, что хватит относиться к россиянам так лояльно. Что пора встать со всеми по одну сторону баррикад и газовать против России. Конечно, им проще присоединиться к большинству, чем отстаивать российских бойцов, — приводит слова Василевского «РБ Спорт».

Бой Анкалаева и Блаховича состоялся 11 декабря на UFC 282 и завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным.

На счету 30-летнего Анкалаева 19 побед, 1 поражение и 1 ничья. 39-летний Блахович одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и 1 бой в его карьере завершился вничью.

Магомед Анкалаев и&nbsp;Ян&nbsp;Блахович. «Анкалаев стал заложником несовершенной системы подсчета очков в ММА». Вице-президент АСА — про скандальное судейство в UFC

Источник: РБ Спорт
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
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