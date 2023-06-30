Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:22

Василевский: «Хабиб достоин того, чтобы в честь него при жизни назвали улицу»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский считает, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов достоин того, чтобы в его честь назвали улицу в одном из городов России.

«Кто из мировых и российских бойцов ММА достоин того, чтобы в его честь при жизни назвали улицу? Наверное, Хабиб. Он явно выделяется из всех. У многих великая карьера, многие чемпионы UFC и других организаций. Но именно Хабиб сумел не проиграть ни одного боя. В этом и заключается его феномен, поэтому он и стал фундаментальной фигурой, и поэтому у него такой масштаб личности. Разные бывают состояния, разные бывают формы, настроения, но Хабиб умел выходить на максималках и выигрывать всегда. Это выделяет его из всех бойцов. И он достоин того, чтобы в честь него назвали улицу при жизни», — приводит слова Василевского Legalbet.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Российский боец выиграл все 29 боев на профессиональной арене.

Источник: Legalbet
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штырков: «Кевин Ли — фаворит в бою с Фахретдиновым»