Василевский: «Хабиб достоин того, чтобы в честь него при жизни назвали улицу»

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский считает, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов достоин того, чтобы в его честь назвали улицу в одном из городов России.

«Кто из мировых и российских бойцов ММА достоин того, чтобы в его честь при жизни назвали улицу? Наверное, Хабиб. Он явно выделяется из всех. У многих великая карьера, многие чемпионы UFC и других организаций. Но именно Хабиб сумел не проиграть ни одного боя. В этом и заключается его феномен, поэтому он и стал фундаментальной фигурой, и поэтому у него такой масштаб личности. Разные бывают состояния, разные бывают формы, настроения, но Хабиб умел выходить на максималках и выигрывать всегда. Это выделяет его из всех бойцов. И он достоин того, чтобы в честь него назвали улицу при жизни», — приводит слова Василевского Legalbet.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Российский боец выиграл все 29 боев на профессиональной арене.