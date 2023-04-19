Василевский: «Павлович созрел для того, чтобы быть чемпионом UFC»

Российский боец Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке Сергея Павловича с американцем Кертисом Блейдсом.

«Павлович — фаворит, потому что бой, скорее всего, пройдет в стойке. У Блейдса хорошая борьба, но я думаю, что его борьбы не хватит, чтобы перевести Павловича и сделать граунд-энд-паунд. А в стойке Павлович техничнее и обученнее. К тому же сейчас Сергей очень мотивирован. Он уже освоился в UFC и созрел для того, чтобы быть чемпионом», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

Павлович встретится с Блейдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе 23 апреля.