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Сегодня, 10:44

Вязигин прокомментировал победу в дебютном бою лиги АСА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тяжеловес лиги АСА Антон Вязигин прокомментировал победу в дебютном бою в организации в рамках четвертьфинала Гран-при в тяжелом весе.

«Не могу сказать, что было совсем легко. Проделанной работой доволен, это был мой первый пятираундовый бой в карьере. От борьбы я защищался неплохо. Когда он перевел поединок в партер, я мог встать, но решил сэкономить силы на дальнейшие раунды, поэтому все получилось так, как и задумывал. Естественно к пятому раунду мы сильно устали. Мы же не трусцой бегали. Ничего страшного, я вижу лишь путь к дальнейшему саморазвитию. Некоторые удары Джонсона чувствовались, пару раз он хорошо достал, но не было потрясения, как при нокдауне. Я доставал его в разы чаще, так что все прошло нормально», — приводит слова Вязигина MMA.Metaratings.ru.

2 июня в со-главном событии турнира ACA 158 в Санкт-Петербурге российский тяжеловес Антон Вязигин победил единогласным решением судей американца Тони Джонсона и вышел в полуфинал Гран-при ACA, где встретится с чемпионом организации Евгением Гончаровым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vyazigin-dzhonson-dostal-menya-paru-raz-no-potryasenii-ne-bylo-255920/
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