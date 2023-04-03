Выпуск «Что было дальше?» с Хасбиком собрал больше 46 миллионов просмотров за два дня

Новый выпуск шоу «Что было дальше?» набрал более 46 миллионов просмотров за 2 дня с момента публикации.

Видеоролик был опубликован 1 апреля в 10.00 по московскому времени в официальном паблике шоу «ВКонтакте». Гостями выпуска стали Богдан Лисевский с YouTube-канала «Плюшки» и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик).

В шоу приглашенный гость пытается рассказать заготовленную историю, а комики перебивают его и затем угадывают концовку.

Ведущими «Что было дальше?» являются Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

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