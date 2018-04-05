Я бы этому Это'О стул на голову надел!". Отец Хабиба Нурмагомедова - о методах работы

В ночь с субботы на воскресенье российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проведет в Нью-Йорке бой с американцем Максом Холлоуэем. Накануне этого события обозреватель "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК провел четыре дня в гостях у отца Хабиба – знаменитого тренера Абдулманапа, который воспитал 27 чемпионов мира. Отец бойца, в частности, выразил уверенность, что он бы смог навести дисциплину в футбольном "Анжи", когда за него выступали звезды мирового футбола.

– Всю жизнь болею за "Спартак"! Когда появился "Анжи" – стал болеть и за него, - сказал Нурмагомедов-старший. - Когда здесь Это'О, Траоре и Роберто Карлос взяли моду не вставать на зарядку, в Махачкале шутили – надо им тренером по физподготовке назначить Абдулманапа.

– Помогло бы?

– Они на зарядку первые выбегали бы. Даже на одной ноге. Отвечаю.

– Позвольте поинтересоваться методами.

– Я бы этому Это'О стул на голову один раз надел бы. Есть у меня такой – 150 килограммов. Второй раз уговаривать не пришлось бы. Что это такое – на зарядку не вставать?

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