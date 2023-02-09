Претендент на временный пояс UFC в полулегком весе Яир Родригес в интервью «СЭ» поделился мнением о Забите Магомедшарипове.

— Не могу не спросить тебя о Забите. Ты всегда считал его особенным бойцом или в твоих глазах он был переоцененным?

— Он очень хорош, очень хороший, универсальный боец. Я всегда считал его очень сильным. Сейчас мне кто-то говорил, что он хочет вернуться в бои, не знаю, правда ли это. Я всегда считал его очень сильным, он умел делать безумные вещи в клетке в стиле ниндзя, при этом был универсальным бойцом. Насколько я знаю, его база борьба и самбо, за счет этого он был очень опасен, мог перевести тебя, и у него отличные сабмишены. Он очень хорош.

— Вы с ним когда-нибудь переписывались лично?

— Он как-то мне писал, но я не был уверен, он это или его менеджер. Потому что у нас там была такой быстрый обмен сообщениями, и он набирал настолько быстро, что я думал: «Это ты или менеджер?». У него был какой-то английский, но вряд ли такой, чтобы настолько быстро мне писать. Он так строчил, что я думал: «Как это возможно?». Так что это, скорее всего, было его менеджер. У меня нет к нему ничего личного, они играли в какие-то ментальные игры, но я не обращал на это внимания. Я боец, и мы с ним оба хотели подраться.

12 февраля рано утром по московскому времени Родригес подерется с Джошом Эмметтом на UFC 284 в австралийском Перте.