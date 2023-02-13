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Сегодня, 15:17

Яир Родригес рассказал, что он кричал Эммету сразу после победы

Давид Хачатрян
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Временный чемпион полулегкого дивизиона UFC Яир Родригес (15-3) рассказал, что после того, как Джош Эммет (18-3) постучал, он заметил в его глазах полное разочарование.

«Когда я победил, я увидел в его выражении лица отчаяние, типа: «Черт, я проиграл», — сказал мексиканец на пресс-конференции. — Он будто увидел, что возможность стать чемпионом ушла от него, и я просто хотел сказать ему: «Нет! Выкинь эти мысли из своей головы! Ты воин. Ты преодолеешь это. Ты справишься с этим!»

Поэтому единственное, что я мог ему сказать: «Ты воин, брат». Мы должны найти в себе силы встать каждый раз, когда падаем. Так что я уверен, что он встанет и останется сильным, и я уверен, что мы увидимся в будущем. Так что держись, брат".

Родригес победил Эммета сабмишном во втором раунде и стал временным чемпионом UFC. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
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