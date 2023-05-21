Якубов рассказал, что думает о предстоящем бое с Рябым

Российский боец Ильяс Якубов рассказал, что думает о своем будущем сопернике по «Бойцовскому клубу РЕН ТВ» Юрии Рябом.

«Соперник мой очень хороший парень, порядочный, воспитанный. С его стороны я никогда ничего не видел (плохого). Неплохой боец он, мы видели его бои. Парень нормально борется до конца. Выигрывал очень сильных соперников, и проигрывал, и выигрывал.

Я готов оставить себя полностью в клетке, так что если мы выходим драться, мы должны там оставлять себя, а не просто «обнимашки» делать», — цитирует Якубова «Известия».

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве.