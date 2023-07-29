Ян Блахович подерется с Алексом Перейрой около 06.30 мск на UFC 291 30 июля

30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович проведет бой с бывшим обладателем титула в среднем весе Алексом Перейрой в со-главном поединке UFC 291.

Блахович — Перейра подерутся на «Вивинт Арене», начало — около 06.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 291 с противостоянием Блаховича и Перейры. Смотреть видеотрансляцию боя можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также в официальном приложении UFC Fight Pass.

У 40-летнего поляка Блаховича в ММА — 29 побед, 9 поражений и одна ничья. На счету 36-летнего бразильца Перейры 7 побед и два поражения на профессиональном уровне.

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