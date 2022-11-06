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Сегодня, 12:53

Ян Блахович назвал причину долгого отсутствия Джона Джонса в боях

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) уверен, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) не выступал два года из-за страха проиграть.

«Я сомневаюсь, что Джон Джонс вернется, — отметил поляк в интервью Middle Easy. — Мне кажется, что он так боится проиграть, что делает все, чтобы не возвращаться. Мы все помним, как он доминировал в полутяжелом. Но через пару лет до его уровня стали подтягиваться другие бойцы. Ему было очень трудно доминировать с бойцами, вроде Доминика Рейеса. Тот бой был слишком близким.

С каждым разом его бой был все более и более спорным. Я думаю, что он почувствовал, что больше не так хорош, как раньше, и другие бойцы стали подтягиваться к его уровню. Причина, по которой он так долго не выступает, — это страх проиграть».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.

Джон Джонс
Ян Блахович
UFC
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