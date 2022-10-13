Ян Блахович подтвердил, что подписал контракт на бой

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) сообщил, что он подписал контракт на бой. Судя по всему, речь идет о поединке с 30-летним россиянином Магомедом Анкалаевым (18-1). Поединок должен состояться 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

«Контракт подписан», — написал Блахович в Twitter.

Анкалаев в прошлом бою победил Энтони Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США. Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории полутяжелого веса UFC по победам подряд.