Ян Блахович: «Пауло Коста отказался со мной драться. Боя не будет»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) прокомментировал слова Пауло Косты (14-2), который написал в Twitter, что готов сразиться с ним 6 мая на UFC 288.

«Итак, несколько дней назад Коста получил предложение сразиться со мной. Я сказал «да», он — «нет». Боя не будет. Сколько сока ему нужно? Одна бутылка вина может нокаутировать этого парня», — написал Блахович в Twitter.

UFC 288 пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США. Хедлайнерами турнира станут Алджамейн Стерлинг (22-3) и Генри Сехудо (16-2).