Ян Блахович уверен, что вернет себе пояс чемпиона UFC

Польский полутяжеловес UFC Ян Блахович (29-9) обещает стать двукратным чемпионом.

«Легендарная польская сила сорвала много планов в полутяжелом дивизионе. Беспорядка стало еще больше после моего неудачного выступления против Гловера. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию», — написал Блахович в Twitter.

Бой Магомеда Анкалаева (18-1) и Блаховича за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Поединок состоялся 10 декабря 2022 года на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.