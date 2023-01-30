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Сегодня, 08:42

Ян Блахович уверен, что вернет себе пояс чемпиона UFC

Давид Хачатрян
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Польский полутяжеловес UFC Ян Блахович (29-9) обещает стать двукратным чемпионом.

«Легендарная польская сила сорвала много планов в полутяжелом дивизионе. Беспорядка стало еще больше после моего неудачного выступления против Гловера. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию», — написал Блахович в Twitter.

Бой Магомеда Анкалаева (18-1) и Блаховича за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Поединок состоялся 10 декабря 2022 года на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Ян Блахович
UFC
ММА
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