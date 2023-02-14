Ян не считает, что Махачев превзошел Хабиба

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал, что не считает, что россиянин Ислам Махачев превзошел Хабиба Нурмагомедова.
«Не думаю, что Ислам превзошел Хабиба. Уверен, нужно сделать две-три защиты титула, потом можно будет на это посмотреть и сравнить их. Надеюсь, что реванш Махачева и Волкановски произойдет. Не знаю, когда, но это будет интересно всем. И ребятам будет интересно, оба проведут бой еще более серьезно», — приводит слова Яна Vprognoze.ru.
Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.