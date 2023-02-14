Ян не считает, что Махачев превзошел Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал, что не считает, что россиянин Ислам Махачев превзошел Хабиба Нурмагомедова.

«Не думаю, что Ислам превзошел Хабиба. Уверен, нужно сделать две-три защиты титула, потом можно будет на это посмотреть и сравнить их. Надеюсь, что реванш Махачева и Волкановски произойдет. Не знаю, когда, но это будет интересно всем. И ребятам будет интересно, оба проведут бой еще более серьезно», — приводит слова Яна Vprognoze.ru.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.