0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:17

Ян не считает, что Махачев превзошел Хабиба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал, что не считает, что россиянин Ислам Махачев превзошел Хабиба Нурмагомедова.

«Не думаю, что Ислам превзошел Хабиба. Уверен, нужно сделать две-три защиты титула, потом можно будет на это посмотреть и сравнить их. Надеюсь, что реванш Махачева и Волкановски произойдет. Не знаю, когда, но это будет интересно всем. И ребятам будет интересно, оба проведут бой еще более серьезно», — приводит слова Яна Vprognoze.ru.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/10650434-petr-yan-ne-dumayu-chto-mahachev-prevzoshel-habiba.html
Ислам Махачев
Петр Ян
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кияшко назвал Волкановски монстром