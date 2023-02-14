Ян оценил решение судей в титульном бою между Махачевым и Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в бою с австралийцем Алексом Волкановски в титульном бою на турнире UFC 284.

«С решением судей я согласен, так как Ислам защищал пояс, а Алекс претендовал на него. Алексу нужно было чуть увереннее вести бой, чтобы забрать этот пояс. Думаю, что Махачев был лучше. Ислам смог победить за счет своей физической мощи, за счет антропометрии — когда он доставал, Алекс не ожидал, что Ислам сможет это сделать», — приводит слова Яна Vprognoze.ru.

Ислам Махачев (24-1) победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.