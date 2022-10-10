Ян считает, что Махачев сможет победить Оливейру за счет совокупности факторов

Первый номер легчайшего дивизиона UFC и боец команды «Архангел Михаил» Петр Ян поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым (22-1) и бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8).

«Я думаю, что Махачев победит. Не только за счет борьбы, потому что Оливейра тоже неплохо борется. Скорее тут совокупность факторов. Я склоняюсь в пользу Ислама», — приводит слова Яна «Комсомольская Правда».

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.