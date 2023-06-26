Яна Сантос подерется с Кэрол Росой 1 июля на UFC on ESPN 48

Россиянка Яна Сантос ?(14-7), выступающая в легчайшей весовой категории UFC, встретится с бразильянкой Кэрол Росой (16-5) 1 июля на UFC on ESPN 48, сообщил портал Sherdog.

Изначально Сантос должна была подраться с американкой Мэйси Шиассон (8-3), которая получила травму.

Сантос, которая ранее выступала под фамилией Куницкая, идет на серии из двух поражений. В прошлом бою она проиграла Холли Холм (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.

Роса прошлый бой проиграла Норме Дюмон (9-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.