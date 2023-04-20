Янькова оказалась тяжелее Бостанжи на взвешивании перед поединком

Боец смешанных единоборств Анастасия Янькова оказалась тяжелее своей соперницы Сюденюр Бостанжи на взвешивании перед поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес спортсменки из Турции составил 53 кг, россиянки — 56,9 кг.

Девушки встретятся на ринге в рамках «Бойцовского турнира РЕН ТВ» завтра, 21 апреля.

Главным событием вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.

В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Этот бой тоже будет реваншем. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей.