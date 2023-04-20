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ММА

Сегодня, 21:54

Янькова оказалась тяжелее Бостанжи на взвешивании перед поединком

Виталий Косик
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Анастасия Янькова оказалась тяжелее своей соперницы Сюденюр Бостанжи на взвешивании перед поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес спортсменки из Турции составил 53 кг, россиянки — 56,9 кг.

Девушки встретятся на ринге в рамках «Бойцовского турнира РЕН ТВ» завтра, 21 апреля.

Главным событием вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.

В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Этот бой тоже будет реваншем. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1096606-russkaia-valkiriia-iankova-okazalas-tiazhelee-bostanzhi-na-vzveshivanii
ММА
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