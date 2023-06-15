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Сегодня, 10:39

Йоэль Ромеро: «Вадим Немков — выдающийся атлет»

Давид Хачатрян
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Претендент на титул Bellator в полутяжелом весе Йоэль Ромеро (15-6) заявил, что намерен досрочно победить чемпиона Вадима Немкова (15-2).

«Много лет назад я был [некоронованным] чемпионом другого промоушена [UFC]. И все знают, что произошло в том бою [против Роберта Уиттакера на UFC 225]. Я снова в Чикаго, и на этот раз я сделаю все, чтобы у меня не отобрали победу.
Стать чемпионом Bellator — это новый старт моей карьеры. Но в данный момент я не сосредоточен на титуле. Самое главное — выиграть бой. [Вадим] Немков — выдающийся атлет, но я не думаю, что он выше или ниже уровня бойцов, с которыми я дрался раньше», — сказал Ромеро на пресс-конференции Bellator.

Немков подерется с Ромеро 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.

Вадим Немков
Йоэль Ромеро
UFC
ММА
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