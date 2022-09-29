Юсуф Раисов хочет выйти на поединок без секундантов

Участник Гран-при легковесов ACA Юсуф Раисов (19-2) заявил, что однажды он хочет выйти в октагон без поддержки тренеров и секундантов.

«Однажды я выйду на поединок один, без тренеров , без секундантов, — написал Раисов в соцсетях. — Всю карьеру в моем углу были золотые люди, но я бы хотел выйти один к октагону. Психологически биться и победить не только своего соперника, но и его команду и всю арену, скандирующую имя оппонента. Это было бы безумие, но и победа была бы гораздо слаще! Мне на ум часто приходят странные желания, и после я убеждаюсь, что ситуация, пришедшая мне в голову, стоила того, чтобы ее реализовать».

Раисов подерется с Эдуардом Вартаняном (23-4) 4 ноября на ACA 147 в Москве.