Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:59

Юсуф Раисов не будет участвовать в новом «Гран-при ACA»

Telegram Дзен

Боец Юсуф Раисов заявил, что не примет участие в новом «Гран-при ACA». По словам Раисова, он не будет драться, так как в турнире примут участие два его одноклубника.

«Меня в «Гран-при» ждать не стоит. Был разговор с ребятами из нашего клуба, я также общался с Асланбеком Бадаевым. Абдул-Азиз Абдулвахабов — основной участник, будет еще один парень из нашего клуба, и это не я», — приводит «РБ Спорт» слова Раисова.

Предыдущий «Гран-при» в легком весе, который начался в прошлом году, пока не завершен. Летом в финале подерутся Эдуард Вартанян и Артем Резников. Раисов дошел до полуфинала турнира и проиграл Вартаняну техническим нокаутом.

Источник: bookmaker-ratings.ru
0
Читайте также
Кто заработал больше за всю карьеру: Месси или Роналду? Сравниваем их доходы по годам
В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рэпер «Лигалайз»: «Собираюсь победить «Птаху» за счет страсти, с которой я вступил на бойцовский путь»

Сидельников: «Надеемся, что Емельяненко одержит победу над Бейдером и завершит карьеру в статусе чемпиона»