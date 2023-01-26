Юсуф Раисов не будет участвовать в новом «Гран-при ACA»

Боец Юсуф Раисов заявил, что не примет участие в новом «Гран-при ACA». По словам Раисова, он не будет драться, так как в турнире примут участие два его одноклубника.

«Меня в «Гран-при» ждать не стоит. Был разговор с ребятами из нашего клуба, я также общался с Асланбеком Бадаевым. Абдул-Азиз Абдулвахабов — основной участник, будет еще один парень из нашего клуба, и это не я», — приводит «РБ Спорт» слова Раисова.

Предыдущий «Гран-при» в легком весе, который начался в прошлом году, пока не завершен. Летом в финале подерутся Эдуард Вартанян и Артем Резников. Раисов дошел до полуфинала турнира и проиграл Вартаняну техническим нокаутом.