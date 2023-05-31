Юсуф Раисов снялся с поединка с Александром Матмуратовым

Российский боец ACA Юсуф Раисов (20-3) был вынужден отказаться от боя с соотечественником Александром Матмуратовым (14-5) на ACA 158 из-за травмы.

«К огромному сожалению, поединок отменяется, — сказал Раисов в соцсетях. — 10 лет я в этом спорте, и у меня впервые такое. Я до конца надеялся, что травма не такая серьезная, не делал УЗИ, потому что знал, что эффект плацебо тоже присутствует. Думал, все будет нормально. Пил обезболивающие каждый день и тренировался. Но травма, скорее всего, из-за того что я пил обезболивающие, еще сильнее усугубилась, и пришлось сняться за два дня до взвешивания. Я понял, что бегать не смогу».

Раисов и Матмуратов должны были подраться 2 июня на ACA 158 в Санкт-Петербурге.