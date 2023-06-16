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Сегодня, 21:46

Раисов: «Оливейра — хороший боец, но Махачев на другом уровне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец лиги АСА Юсуф Раисов заявил, что бразилец Чарльз Оливейра не сможет составить конкуренцию Исламу Махачеву.

На турнире UFC 289 Оливейра победил Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде.

«Бой не смотрел, так как уже давно не смотрю бои. Не буду присутствовать и на поединке Вартанян — Резников. Приехал в Сочи из уважения к себе, лиге, болельщикам, Александру Матмуратову, с которым у меня сорвался бой. Не мог отказаться от предложения приехать сюда. У меня времени не было, и бой Оливейры не смотрел. Знаю, что он победил в первом раунде. Да, я был удивлен, что так быстро. Бразилец — хороший боец, но Ислам на другом уровне. У Махачева хороший грэпплинг, и он очень умный боец. Это играет огромную роль», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

После боя президент UFC Дана Уайт сказал о желании организовать второй поединок Оливейры с Махачевым.

Первый бой Ислама с Чарльзом состоялся 22 октября 2022 года на турнире UFC 280. Тогда Махачев одержал победу сабмишном во втором раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бенеил Дариуш
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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