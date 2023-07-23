Забит Магомедшарипов отказался от предложения UFC вернуться и подраться за пояс

Сегодня, 11:20
Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) рассказал, что отказался от возвращения в UFC и боя за титул. Об этом россиянин сказал в подкасте URF MEDIA.
— Предложений очень много, но пока не интересно.
— Если тебе скажут: «Даем бой за титул. Поехали!»
— Было такое.
— Сразу за пояс?
— Да.
Также Магомедшарипов подчеркнул, что, скорее всего, никогда не вернется в бои.
Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.