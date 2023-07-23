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Сегодня, 11:20

Забит Магомедшарипов отказался от предложения UFC вернуться и подраться за пояс

Давид Хачатрян
Забит Магомедшарипов.
Фото Соцсети
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Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) рассказал, что отказался от возвращения в UFC и боя за титул. Об этом россиянин сказал в подкасте URF MEDIA.

— Предложений очень много, но пока не интересно.

— Если тебе скажут: «Даем бой за титул. Поехали!»

— Было такое.

— Сразу за пояс?

— Да.

Также Магомедшарипов подчеркнул, что, скорее всего, никогда не вернется в бои.
Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Забит Магомедшарипов
UFC
ММА
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