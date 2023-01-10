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Сегодня, 09:54

Законодательное женское собрание Калифорнии призывает уволить Дану Уайта из UFC

Давид Хачатрян
Дана Уайт.
Фото Global Look Press
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Законодательное собрание женщин Калифорнии, которое выступает за защиту интересов женщин и детей по всей Калифорнии и в котором состоят 18 сенаторов штата, направило генеральному директору компании Endeavor Ари Эмануэлю письмо с требованием уволить главу UFC Дану Уайта.

«Глава крупной спортивной организации не может утверждать, что он выступает за безопасность женщин, в то время как на видео он бьет свою жену. Поразительное лицемерие. С нас хватит!» — сказано в заявлении собрания на официальном сайте.

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

Дана Уайт
UFC
ММА
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