Запашный верит в победу Олейника над британцем Томпсоном

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поделился своими ожиданиями от боя между россиянином Алексеем Олейником и британцем Оли Томпсоном.

«Болеть я буду однозначно за своего друга Алексея Олейника. Не однажды был на его боях, прекрасно понимаю, что Алексей — уже возрастной спортсмен. Но, с другой стороны, его кличка, она дает знать, что он один из самых опасных. Кто-то его Удав, кто-то Питон называет. Человек, который может «задушить». И он может «задушить», кто бы ему не попался. Мне кажется, что если Леша сможет схватиться за него, то это не будет в рамках рубки, то у Томпсона будут серьезные проблемы», — приводит слова Запашного РЕН ТВ.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.