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Сегодня, 18:47

Завуров — о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC: «Такого плана нет»

Алина Савинова
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Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров высказался о возможном переходе действующего чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова в UFC.

«Такого плана нет. Но, если получится, почему бы и нет. Усман — чемпион Bellator. У лиги есть какие-то планы на его счет. В ближайшее время он будет выступать там. Конечно, хотелось бы увидеть его в UFC, потому что это первая лига мира. В Bellator у Усмана все так легко прошло, так легко он стал чемпионом. Усман талантливый парень. Не забываем, что у нас есть Умар Нурмагомедов — настоящий пахарь. К этому времени Умар может стать чемпионом в своем весе», — цитирует Завурова Metaratings.ru.

Нурмагомедов является чемпионом мира среди юниоров союза ММА. Всего в смешанных единоборствах 25-летний спортсмен провел 17 боев, не потерпев ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/takogo-plana-net-zavurov-o-perekhode-usmana-nurmagomedova-v-ufc-259534/
Усман Нурмагомедов
ММА
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