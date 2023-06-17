Завуров — о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC: «Такого плана нет»

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров высказался о возможном переходе действующего чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова в UFC.

«Такого плана нет. Но, если получится, почему бы и нет. Усман — чемпион Bellator. У лиги есть какие-то планы на его счет. В ближайшее время он будет выступать там. Конечно, хотелось бы увидеть его в UFC, потому что это первая лига мира. В Bellator у Усмана все так легко прошло, так легко он стал чемпионом. Усман талантливый парень. Не забываем, что у нас есть Умар Нурмагомедов — настоящий пахарь. К этому времени Умар может стать чемпионом в своем весе», — цитирует Завурова Metaratings.ru.

Нурмагомедов является чемпионом мира среди юниоров союза ММА. Всего в смешанных единоборствах 25-летний спортсмен провел 17 боев, не потерпев ни одного поражения.