Жаилтон Алмейда: «Мой тренер мечтает поехать в Дагестан»

Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Жаилтон Алмейда (19-2) рассказал, что будет тренироваться в зале AKA, потому что его туда пригласил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3).

«На следующий день после моего боя с Жаирзиньо [Розенструйком] мы [с Кормье] встретились перед лифтом в отеле для бойцов, и он пригласил меня перейти в АКА, — приводит слова Алмейды Sherdog. — Это была такая честь для меня. Помимо того, что он был чемпионом двух дивизионов, он также был капитаном американской команды по борьбе.

Я не сомневаюсь, что поездка туда будет чертовски приятным опытом. Кроме того, мой тренер — большой поклонник Хабиба [Нурмагомедова], и он мечтает побывать в Дагестане. Если Хабиб пригласит нас, мы могли бы поехать туда прямо из AKA».

Алмейда победил Жаирзиньо Розенструйка (13-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.