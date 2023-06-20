Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:49

Жаилтон Алмейда: «Мой тренер мечтает поехать в Дагестан»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Жаилтон Алмейда (19-2) рассказал, что будет тренироваться в зале AKA, потому что его туда пригласил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3).

«На следующий день после моего боя с Жаирзиньо [Розенструйком] мы [с Кормье] встретились перед лифтом в отеле для бойцов, и он пригласил меня перейти в АКА, — приводит слова Алмейды Sherdog. — Это была такая честь для меня. Помимо того, что он был чемпионом двух дивизионов, он также был капитаном американской команды по борьбе.

Я не сомневаюсь, что поездка туда будет чертовски приятным опытом. Кроме того, мой тренер — большой поклонник Хабиба [Нурмагомедова], и он мечтает побывать в Дагестане. Если Хабиб пригласит нас, мы могли бы поехать туда прямо из AKA».

Алмейда победил Жаирзиньо Розенструйка (13-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Даниэль Кормье
Жаилтон Алмейда
UFC
2
0
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Оливейры: «Чарльз нокаутирует Махачева»

Кори Сэндхэген рассказал, почему принял бой с Нурмагомедовым