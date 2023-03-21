Жаирзиньо Розенструйк назвал самого опасного бойца на планете

Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Жаирзиньо Розенструйк (13-4) считает, что экс-чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) является самым опасным человеком на Земле.

«Кто самый пугающий человек на планете? У него на талии есть пояс чемпиона, и это Джон Джонс. Пока у тебя нет пояса, ты не можешь называть себя самым устрашающим человеком в мире», — сказал Розенструйк The Schmo.

Также боец поделился ожиданиями от поединка Джонса со Стипе Миочичем (20-4).

«Я определенно согласен, что [Миочич] много сделал для нашего спорта, и если он побьет Джона Джонса... Жду не дождусь этого поединка, а пока я сфокусирован на том, чтобы подняться в рейтинге», — подытожил боец.

Джонс и Миочич могут встретиться в октагоне летом этого года.