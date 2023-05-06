КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:09

Жалгас Жумагулов объяснил срыв своего боя в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, действительно ли так сильно напугал бразильского бойца Рафаэля Эстевама новой прической, что тот решил сняться с боя, о чем казахстанец сделал шутливый пост в соцсети.

«Касательно прически — знаешь, честно: я тут сидел когда, соперник ко мне подходил. Я видел уже в глазах то, что он переживает. Сколько раз мы с ним пересекались — постоянно на меня смотрел. А я видел в глазах у него тревогу. Понимал, что он очень большой — вес не сделает... Да даже если бы он и вышел — я был уверен. Я был в такой форме — Альхамдулиллях, самая лучшая форма в мое карьере. Я бы действительно показал тут класс. Ну, что должно было произойти, то и произошло. Альхамдулиллях, во всем есть благо. Жалеть мне не надо, потому что все нормально», — приводит слова Жумагулова Legalbet.kz.

Бой между Жумагуловым и несостоявшимся дебютантом UFC Рафаэлем Эстевамом из Бразилии должен был пройти в номерном турнире промоушна в ночь с шестого на седьмое мая по времени Казахстана, однако латиноамериканец не уложился в границы наилегчайшего веса.

Источник: https://legalbet.kz/news/videl-v-glazah-trevogu-zhalgas-zhumagulov-obyasnil-sriv/
UFC
ММА
0
Читайте также
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
«Жена меня бросит, если еще раз напьюсь». Александр Емельяненко: случай в аэропорту, Камил Гаджиев, розовый слоник
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деметриус Джонсон: «Мне нужно обсудить продолжение карьеры с женой. Кайрат Ахметов? Покажите мне деньги!»

Соперник Жумагулова Эстевам рассказал, что дважды терял сознание во время подготовки к бою