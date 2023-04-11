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Сегодня, 10:26

Жалгас Жумагулов подерется с непобежденным бразильцем на UFC 288

Давид Хачатрян
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34-летний казахстанский боец наилегчайшего дивизиона UFC Жалгас Жумагулов (14-8) встретится с бразильцем Рафаэлем Эстевамом (11-0) 6 мая на UFC 288 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает Sherdog.

Изначально Жумагулов должен был провести бой против 31-летнего американца Нейта Манесса (14-3), но американец снялся с поединка.

Жумагулов идет на серии из трех поражений. В UFC он провел шесть поединков, одержав победу лишь в одном.

Эстевам дебютирует в UFC. В прошлом бою он на Претендентской серии Даны Уайта победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Жоао Элиаса (17-4).

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