Жалгас Жумагулов подерется с Нейтом Манессом 6 мая на UFC 288

34-летний казахстанский боец наилегчайшего дивизиона UFC Жалгас Жумагулов (14-8) проведет следующий бой против 31-летнего американца Нейта Манесса (14-3) 6 мая на UFC 288 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает Sherdog.

Жумагулов идет на серии из трех поражений. В UFC он провел шесть поединков, одержав победу лишь в одном.

Манесс идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Тагиру Уланбекову (14-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 5 ноября 2022-го на UFC Fight Night 214.