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Сегодня, 13:38

Жалгас Жумагулов считает, что Шевченко спокойно победит Грассо в реванше

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал поражение Валентины Шевченко от Алексы Грассо на турнире UFC 285.

«Шевченко грамотно работала, перебивала Грассо и переводила ее в партер. Но одна ошибка стоила ей победы. Думаю, реванш Валентина спокойно возьмет», — приводит слова Жумагулова «РБ Спорт».

Шевченко проиграла удушающим приемом в четвертом раунде и потеряла пояс UFC в наилегчайшем весе.

Грассо выиграла 16-й бой в карьере при трех поражениях. Ее победная серия достигла пяти поединков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhalgas-zhumagulov-shevchenko-spokojno-pobedit-grasso-v-revanshe/
Алекса Грассо
Валентина Шевченко
UFC
4
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